Omgevallen boom verwijderd door boer

vr 24 november 2023 17.31 uur

BURGUM - Een omgevallen boom zorgde er vrijdagmiddag voor dat het autoverkeer niet goed gebruik kon maken van de Gaestmabuorren tussen Suwâld en Burgum. De boom versperde de gehele weg.

Een passerende boer is gelijk in actie gekomen. Hoewel de brandweer ook gebeld zou zijn, is hij met een trekker in actie gekomen om de boom van de weg te trekken. Omstanders hebben geholpen om wat takken weg te halen.

De weg was daarna weer begaanbaar voor het verkeer.