Dit Friese lunchroom-broodje is het lekkerste van allemaal

vr 24 november 2023 13.34 uur

HEERENVEEN - Het 'Lekkerste Lunchroombroodje van Nederland' komt dit jaar uit Friesland. De prijs werd vrijdag uitgereikt door redacteur Juan Kort van de vaksite Lunchroom.nl.

De inzending van Ferron uit Heerenveen, de 'Avocado Nomadenkaas', werd door de jury unaniem verkozen tot de lekkerste.

Eigenaar Nunzio Daluiso van Ferron is opgetogen: "Fantastisch, ik ben ontzettend trots op het team! Het waren spannende dagen, ik durfde het niet te geloven. Ik ben een sporter, ik wil alleen maar winnen." Bij Ferron aan de Lindegracht in Heerenveen genieten liefhebbers van lunch, aperitieven en proeverijen.

Daluiso is de bedenker van het broodje. "In een Turkse supermarkt kwam ik een blik met Turkse nomadenkaas tegen. Thuis kwam ik erachter dat het een fantastische kaas is. Ik ben Italiaans, en gasten verwachten daardoor Italiaanse ingrediënten bij ons, maar Ferron heeft mediterrane invloeden. We serveren bijvoorbeeld Libanees brood, Marokkaanse wijn en deze specifieke kaas. Die culturen breng ik hier samen. Ik verbind een typisch Zuid-Italiaans broodje met Nederlandse rode kool en Turkse kaas. Drie culturen in één broodje. Het staat vanaf dag één op de menukaart."

De jury was vol lof over het vegetarische broodje: "Het afgebakken brood, Puccia pugliese, is besmeerd met pompoenolie en zelfgemaakte crème van zoete aardappel. Dat lijkt niet bijzonder, maar het geeft nét even de aangename afwisseling die zorgt voor een brede smaakbeleving."

Volgens de jury zijn het deze kleine dingen die het doen. In het winnende broodje zijn ook de overige ingrediënten van cruciaal belang: "De ingelegde rode kool staat garant voor dominante, aardse smaakindrukken; deze worden verfrissend in toom gehouden door de accorderende tomaat. De Franse keuken meldt zich via de mesclun. De juryleden waarderen de combinatie avocado-nomadenkaas. Rijke smaken en in goede harmonie. Een straaltje mediterrane zonneschijn brak door op het broodje door gebruik van de pul biber, tijm en oregano."

De jury concludeert: "Het Broodje Avocado Nomadenkaas is een eigentijds, origineel broodje en de terechte winnaar van Het Lekkerste Lunchroombroodje 2023 van Nederland."

De wedstrijd 'Het Lekkerste Lunchroombroodje van Nederland' is een initiatief van vaksite Lunchroom.nl, een titel van Uitgeverij PS: bv.