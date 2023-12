Raad akkoord met komst mega-zonnepark op 25 hectare bij centrale

vr 24 november 2023 10.02 uur

NOARDBURGUM - De gemeenteraad van Tytsjerksteradiel ging donderdagavond akkoord met de komst van het zonnepark Stoppelsoal bij de Engie centrale bij Noardburgum.

De raad gaf een 'verklaring van geen bedenkingen' af voor het project van Enerzjy Groep Burgum. Alleen de partijen BVNL (3) en VVD (2) stemden tegen.

Maatschappelijk belang

"Dit is een hele mooie ontwikkeling in de richting van de verduurzamen van onze samenleving." zo liet Peter van der Hoef (Pvda/GroenLinks) weten. Van der Hoef niet weten niet doof te zijn voor de kritiek van de buurtbewoners maar dat er wel een afweging moest worden gemaakt tussen het persoonlijke belang en het algemene belang. "Het maatschappelijke belang van deze zonneweide is zo groot dat wij volmondig ja zeggen...."

Skande

Raadslid Dineke Wagenaar (VVD) zat anders in de wedstrijd. Zij vindt dat zonnepanelen op daken horen te liggen en niet in het mooie groene landschap. "It is skande om sa'n grut stik grien op te offerjen." Het park wordt met 115.000 zonnepalen (36 voetbalvelden) ook veel te groot in de ogen van de VVD.

Mienskip

Op zijn beurt was raadslid Douwe Hooijenga (ChristenUnie) positief over het plan. Hij is 'grutsk' op het feit dat zijn gemeente sterk is in de duurzame ambitie met alle coöperaties die er al zijn. En dat ook dit idee vanuit de samenleving 'voor de mienskip' komt.

Grootte

Gert van der Meijden (CDA) vindt het ook mooi dat het park gerealiseerd kan worden. Over de grootte maakte hij zich niet zoveel zorgen. "Als je er langs rijdt, dan merk je dat echt niet." Volgens het raadslid merken inwoners het wel als er bijvoorbeeld nog 10 parken van 2.5 hectare zouden komen.

Het voorstel werd uiteindelijk met 18 stemmen voor en 5 stemmen tegen aangenomen.