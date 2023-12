Man zonder rijbewijs belt 112 bij aanhouding in Twijzel

do 23 november 2023 19.36 uur

TWIJZEL - Met het bellen naar 112 probeerde de bestuurder van een brommobiel vorige week af te komen van twee agenten die hem net hadden aangehouden.

De man was door de agenten aangehouden nadat hij een verkeersovertreding maakte langs de Wedze in Twijzel. Hij bleek niet in het bezit te zijn van een rijbewijs en hij was hiervoor al vaker van de weg gehaald.

112

De man hield echter bij hoog en laag vol dat hem zoiets nog nooit eerder was overkomen en dat zijn rijbewijs thuis lag. In blinde paniek belde hij daarop het noodnummer 112: "Help my, help, kom gau, ik ha no plysje noadich!"

Emotie

"Dizze twa plysjeminsken snappe der neat fan", verzekerde hij de 112-centralist geëmotioneerd terwijl hij met zijn armen wild zwaaide.

Toneelact

De agenten boden hem vervolgens aan om met hem naar zijn huis te gaan om het rijbewijs op te halen. Zijn act was daarop afgelopen. Hij fluisterde de dienders toe: "Dat hoecht net hjer, ik ha hielendal gjin rydbewiis...."

Er is proces-verbaal opgemaakt en zijn brommobiel is door de politie afgevoerd.