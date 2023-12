Fries (38) dood gevonden op strand in Thailand

do 23 november 2023 17.00 uur

BUITENPOST - Een 38-jarige man, geboren in de gemeente Achtkarspelen, is donderdag dood aangetroffen op een strand in Thailand. Dat bevestigt het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Eilandbewoners deelden een foto van hem en zijn paspoort op social media om zo familieleden uit Nederland te kunnen bereiken. Het bericht zorgde ervoor dat op verschillende manieren, onder andere via de gemeente Achtkarspelen, naar familieleden werd gezocht.

Koh Samet

De man werd 's ochtends gevonden op het oostelijke strand van Koh Samet. Dit betreft een eiland ten zuiden van de hoofdstad Bangkok. Hij zou daar al een tijdje hebben verbleven nabij het bewuste strand waar hij gevonden werd (แหลมใหญ่).

In het verspreide bericht stond dat de man waarschijnlijk aan het hardlopen is geweest en daarna is gevallen en overleden. Na de vondst is het lichaam in de loop van de dag naar het ziekenhuis in Rayong op het vaste land overgebracht.

Op Facebook circuleren verder berichten dat de man al sinds 2016 in Thailand woont en docent Engels was op een universiteit. Het ministerie bevestigde dat de man woonachtig was in Thailand en verleent consulaire bijstand aan de familie.