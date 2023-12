Verkiezingen: Schiermonnikoog eerste klaar met tellen

wo 22 november 2023 22.10 uur

SCHIERMONNIKOOG - Schiermonnikoog is de eerste gemeente die met een verkiezingsuitslag komt. Het was een nek aan nek race met Vlieland welke te volgen was op de landelijke televisie.

Opvallend is dat op Schiermonnikoog niet de PVV maar GroenLinks-PvdA de grootste werd. GroenLinks-PvdA kreeg 25,7% van de stemmen op het eiland. De VVD 15,5%, NSC 13,4% en de PVV 11,2%.

PVV landelijk grootste

Volgens de eerste exit-polls op deze verkiezingsavond blijkt dat de PVV ver weg de grootste partij is geworden in het land. Geert Wilders kan rekenen op zo'n 35 zetels in de Tweede Kamer. Daarna volgen Groenlinks/PvdA en VVD, gevolgd door de nieuwe partij van Pieter Omtzigt: Sociaal Nieuw Contract.