Stembureaus in hele land geopend tot 21.00 uur

wo 22 november 2023 10.06 uur

BURGUM - Alle stembureaus in het hele land zijn deze woensdag geopend tot 21.00 uur.

Ruim 13,3 miljoen kiesgerechtigden van 18 jaar en ouder mogen hun stem uitbrengen voor de landelijke Tweede Kamerverkiezingen.

Foutje in Buitenpost

Ook in Friesland gingen de stembureaus open. Alleen in Buitenpost moest het stembureau van De Wâldsang enige tijd gesloten worden door een misdruk op de stembiljetten. Klik hier voor meer informatie.

Stemmen tot in avond

Om 21.00 uur zal duidelijk worden hoe Nederland heeft gestemd. De eerste exitpolls van onderzoeksbureau Ipsos worden zo'n half uur na het sluiten van de stembussen bekendgemaakt. Het resultaat van deze exitpoll is een indicatie van de verkiezingsuitslag.

De uitslagenavond is het beste te volgen via de landelijke televisie via de NPO of de commerciële zender(s).

