Drukfout op stembiljetten: stembureau in Buitenpost tijdelijk dicht

wo 22 november 2023 09.45 uur

BUITENPOST - Door een drukfout op de stembiljetten was het woensdagochtend ruim een uur niet mogelijk om te stemmen op het stembureau De Wâldsang in Buitenpost.

Alle stembureaus in de gemeente Achtkarspelen gingen woensdag vroeg open vanwege de landelijke Tweede Kamerverkiezingen.

Vervelend

"Dit is natuurlijk ontzettend vervelend dat dit gebeurt," zegt burgemeester Oebele Brouwer. "Op het moment dat deze fout ontdekt werd hebben we snel actie ondernomen en zijn we samen met het ministerie en de Kiesraad tot een oplossing gekomen".

Schorsing

Nadat de misdruk op hetstembureau De Wâldsang was ontdekt werd besloten om de deuren tijdelijk te sluiten. Het was op dat moment nog onduidelijk of uitgebrachte stemmen wel of niet geldig zouden zijn. Vlak voor het middaguur werd duidelijk dat alle stemmen gewoon mee worden geteld.

Uit voorzorg dicht

De gemeente Achtkarspelen laat weten dat de foute stembiljetten via de landelijke leverancier waren ontvangen. Uit voorzorg werd besloten om het bewuste stembureau tijdelijk te schorsen (en te sluiten). Op alle andere stembureaus waren voldoende goede stembiljetten aanwezig om de verkiezing door te laten gaan. Inwoners van Buitenpost kunnen overigens ook stemmen op het gemeentehuis of Haersmahiem.

10 uur weer open

Omstreeks 9.40 uur liet een woordvoerder van de gemeente Achtkarspelen weten: "Wy sitte yn de oplossingsfase en oer in kwartier is it stimburo De Wâldsang ek wer iepen." Het stembureau werd daarna weer geopend voor de kiezers. In totaal bleken zo'n 8000 biljetten de drukfout te hebben.

FOTONIEUWS