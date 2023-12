Man gewond bij brand in schuur in Twijzelerheide

di 21 november 2023 18.52 uur

TWIJZELERHEIDE - Een man raakte dinsdagavond gewond bij een brand in een schuur aan de Wylgewei in Twijzelerheide. De hulpdiensten werden even na 18.00 uur opgeroepen.

Het slachtoffer was vermoedelijk aan het sleutelen aan een fiets of step waarbij plotseling de omvormer van de accu vlam vatte. Hij raakte daarbij gewond (of bij een bluspoging).

De brandweer van De Westereen kwam snel ter plaatse en heeft de brand geblust en de situatie veilig gesteld.

Het slachtoffer is uiteindelijk per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis.