Dokkumer school korte tijd 'op slot' vanwege online dreiging

di 21 november 2023 13.15 uur

DOKKUM - De vmbo-VAKschool van het Dockinga College aan de Birdaarderstraatweg in Dokkum is dinsdagochtend door de schoolleiding korte tijd 'op slot' gezet vanwege een dreiging die binnen was gekomen op social media.

Schooldirecteur Hilbrand Visser laat in een reactie aan WâldNet weten dat het geen openbare bedreiging betrof. De gerichte dreiging kwam binnen via de 'directe berichten' op een account van de school. "It wie dudlik dat it gong om in dreiging wêrtroch de feiligens yn gefaar wêze koe op skoalle."

'Op slot'

Al snel werd besloten om het veiligheidsprotocol in werking te laten treden. De politie werd ingeschakeld en de leerlingen moesten tijdens de eerste pauze in de lokalen blijven. "Wy ha de skoalle eefkes hielendal ôfsluten sadat der gjin minsken fan buten de skoalle ynkomme koenen." aldus Visser.

Aanhouding

"Yn de tuskentiid stie ik yn kontakt mei de plysje" zo vertelt Visser. "Dy ha it hiel voortvarend oppakt." De school was nog maar even afgesloten en toen wist de politie al te melden dat de persoon in kwestie was opgepakt. De aanhouding was binnen een uur na het eerste contact met de politie. "De dreiging wie dêrnei yndamt en net mear oanwezich."

Snelle aanpak politie

Visser geeft een compliment aan de politie dat ze zo snel in actie zijn gekomen en de rust erin wisten te houden. Na de aanhouding zijn ook gelijk de ouders ingelicht via de mail over de situatie die plaats had gevonden op de school. De schooldirecteur benadrukt dat de dreiging gericht was op de Vakschool (niet de rest van het Dockinga Collega red.) en dat de verdachte geen leerling (of ouder) is.

De politie heeft de zaak in onderzoek en zal de verdachte horen. Hilbrand Visser heeft in de middagpauze met alle docenten gesproken. "Ik bin hiel bliid hoe't rêstich de kollega's it oppakt ha." Via interne berichten was elke docent op de hoogte van wat er speelde.

Nuchter

De school realiseert zich ook dat dit soort dingen helaas van 'deze tijd' zijn, gelukkig is het gevoel nu weer goed. "Wy ha tsjin elkoar sein, wy binne yn Dokkum nuchter en at de dreiging fuort is, dan is it fuort en geane wy wer fierder..." Met de leerlingen zal er nog op gepaste wijze aandacht aan worden besteed tijdens de les.

De Doe-dag voor leerlingen van groep 8 gaat deze dinsdagmiddag gewoon door, evenals de ouderavond.

Update

Het zou gaan om een minderjarige oud-leerlinge van de school. Er wordt ook passende hulp voor haar gezocht.