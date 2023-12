Betaalbare woningen op terrein De Frosk De Westereen

di 21 november 2023 10.43 uur

DE WESTEREEN - Op het terrein van het gesloopte zwembad De Frosk in De Westereen (en het bijgelegen parkeerterrein) komen woningen voor starters en senioren. Maandagavond werd de buurt bijgepraat over het plan.

In het plan zijn 25 tot 31 bouwkavels mogelijk. Het gaat om koopwoningen die vooral voor starters zijn bedoeld. En een aantal seniorenwoningen.

In het plan komen er rug-aan-rug woningen. Dit zijn huizen waarbij de achtergevel wordt gedeeld met een andere woning.

Wethouder Gerben Wiersma: "In soad starters kinne in tradisjonele wenning net betelje. Troch de wenningen op dizze wize te bouwen, gean je effisjint om mei de romte." Nieuw is het idee niet. "It bart al op ferskate plakken yn Nederlân, mei sukses. Boubedriuwen sette dit type wenten faak skerp yn 'e merk. It is in moaie oplossing as je in betelbere, enerzjysunige wenning sykje. Hjirneist is yn it plan plak foar senioarewenten fan in oar wenningtype."

Gemeente verwacht veel belangstelling

"Wy hawwe yn de simmer in jûn foar starters organisearre. De opkomst wie grut. In soad jongeren joegen oan op syk te wêzen nei in betelbere wenning. Dêrneist is der ek fraach nei mear keapwenningen foar senioaren. Beide groepen wurde yn dit plan betsjinne."

De verkoop start op z’n vroegst in het derde kwartaal 2024. In de loop van het nieuwe jaar start de inschrijvingsprocedure voor het woningbouwproject. Bouwbedrijven kunnen dan een voorstel doen bij de gemeente Dantumadiel, als zij de woningen willen bouwen. Als bekend is welke partijen hier de woningen gaan bouwen, is er nog een aantal weken nodig om de bouwplannen verder uit te werken.