Drumpraat on Tour komt met Cesar Zuiderwijk naar BadhÃºs

Drumpraat on Tour komt met Cesar Zuiderwijk naar Badhús

ma 20 november 2023 13.02 uur

DE WESTEREEN - Drummer Cesar Zuiderwijk van de Golden Earring komt in december naar De Westereen. Hij is op 8 december gast in 'Drumpraat on Tour' in poppodium Badhús.

Bereid je voor op een unieke backstage Experience met Drumpraat on Tour. De bekende Nederlandse drummer Sietse Huisman maakt al enige tijd furore met zijn online Youtube talkshow over drummen en The drumlife, 'Drumpraat'.

Het is de ultieme backstage ervaring die te vergelijken is met een combinatie van een concert, VI inside en College tour. Interactief, dynamisch, grappig en spektakel dat is wat Drumpraat on Tour vertegenwoordigd. Een geweldige inkijk in het drummers en muzikanten leven.

Drumpraat gaat On Tour en biedt zijn publiek nu live een unieke inkijk achter de schermen in de sfeer van het online programma. Met altijd een bekende Nederlandse drummer als gast aan zijn zijde, bespreken, presenteren en spelen zij het muzikantenleven on the Road. Deze unieke setting met twee Nederlandse topdrummers neemt je mee naar een wereld van backstage verhalen en mooie performances die je altijd al had willen weten en meemaken.

De Westereen kan gelukkig zijn met Cesar Zuiderwijk. Hij is een ware drumlegende en heeft eigenlijk geen introductie nodig: hij was vijftig jaar de drummer van Golden Earring, waarmee hij wereldhits als Radar Love, Twilight Zone en When the Lady Smiles scoorde.

Na het plotselinge einde van de band is Cesar op pad met zijn band Sloper (samen met drummer Mario Goossens van Triggerfinger), een theatervoorstelling en nu ook met Drumpraat On Tour.

De voorverkoop van kaarten gaat via badhus.stager.nl/web/tickets