Sinterklaas intocht in Surhuisterveen

za 18 november 2023 20.16 uur

SURHUISTERVEEN - Het was feest in Surhuisterveen zaterdag, Sinterklaas en zijn Pieten kwamen namelijk aan voor de intocht. Rond 14.00 uur meerde de speciale 'Pakjesboot Surhuisterveen’ aan in de haven, waar burgemeester Oebele Brouwer en Jeugdkorps Crescendo hen stonden op te wachten. Vervolgens ging Sinterklaas te paard richting het centrum, begeleid door een vrolijke stoet.

De route van de Sint ging door bekende straten zoals de Havenstraat, De Gedempte Vaart, De Kolk, De Dellen en via het parkeerterrein bij de Action keerde de stoet weer terug naar De Kolk. Na deze gezellige rondrit door het centrum, verzamelden alle aanwezigen zich bij het podium bij Kolkzicht om Sinterklaas en zijn Pieten officieel te verwelkomen.

Ook de pakjestent was aanwezig, waar alle kinderen hun eerste Sinterklaascadeautje van het jaar mochten ophalen. Onder luid gejuich opende de Goedheiligman de pakjestent, waarna de kinderen hun cadeautjes in ontvangst namen. Het was een mooie dag ondanks de regen en iedereen genoot van de sfeer die Sinterklaas met zich meebracht naar Surhuisterveen.

FOTONIEUWS