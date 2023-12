Meer dan 200 vertellers tijdens Verhalenavond in Friesland

za 18 november 2023 09.46 uur

RINSUMAGEAST - In Friesland werd vrijdagavond het grootste verhalen evenement van Nederland gehouden. Op deze derde vrijdag van november kon je luisteren naar verhalen van de buurman, een vriend, een verre kennis of een vreemde.

Er zijn meer dan 200 verhalen verteld op zo’n 100 locaties, van Dokkum tot Rinsumageast (foto) en van Warten tot Sint Annaparochie.

De vertellers, van jong tot oud, hebben dit jaar met het thema Mijn Reis inspirerende en herkenbare verhalen verteld. De verscheidenheid in verhalen was dan ook groot. Soms was het publiek tot tranen toe geroerd en op andere plekken werd juist veel gelachen.

Op elke plek heeft iedereen op zijn eigen wijze Verhalenavond georganiseerd, zo kon je in Rinsumageast een route wandelen langs verschillende locaties en in Burgum werd juist een heel programma verzorgd in de kerk.

"Het is fantastisch om te zien dat er overal commissies ontstaan en mensen in actie komen om Verhalenavond in hun dorp, wijk of straat te organiseren. 'We zijn trots op al die lokale initiatieven en de mensen erachter die Verhalenavond mogelijk maken in hun eigen omgeving, dat zorgt ervoor dat Verhalenavond een traditie wordt" aldus Wini Weidenaar, projectleider van Verhalenavond.

"Het was een avond vol bijzondere ontmoetingen en we kijken alweer uit naar volgend jaar, dan zal de Verhalenavond plaatsvinden op 15 november, wederom de derde vrijdag van november". Deze zesde editie van Verhalenavond laat zien dat dit evenement elk jaar meer bekendheid krijgt. "We hopen een traditie te laten herleven en dat Verhalenavond jaarlijks bij mensen in de agenda komt te staan, dit jaar heeft dat in ieder geval alle verwachtingen overtroffen", sluit Wini af.

Verhalenavond 2023 was de zesde editie en is een productie van Pier21! De avond is een jaarlijks gepland evenement op elke derde vrijdag van november, in 2024 staat Verhalenavond dus op 15 november gepland.