Woonboerderij in Akkrum volledig in de as gelegd

za 18 november 2023 09.22 uur

AKKRUM - Een woonboerderij aan de Galamaleane in Akkrum is vrijdagnacht uitgebrand. De brandweer werd omstreeks 2.30 uur opgeroepen voor de brand.

Alle bewoners wisten het huis tijdig te verlaten. De brand was ontstaan in het achterste gedeelte van het huis en sloeg later over naar een naastgelegen pand.

De boerderij kon door de grote brand niet meer gered worden door de brandweer. Het achterste gedeelte van de woonboerderij ging volledig verloren.

