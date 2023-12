Inkoper die werkgever voor ruim vier ton heeft opgelicht veroordeeld tot tien maanden cel

vr 17 november 2023 14.10 uur

LEEUWARDEN - Een 26-jarige inwoner van Oosterwolde die zijn voormalige werkgever voor meer dan 450.000 euro heeft opgelicht, is veroordeeld tot een gevangenisstraf van tien maanden plus vijf maanden voorwaardelijk.

Ingekocht op naam van het bedrijf

Tussen juli 2021 en begin september 2022 heeft de Oosterwoldenaar op naam van zijn werkgever, een webwinkel voor bouw- en klusmaterialen, voor vele tienduizenden euro’s aan goederen – voornamelijk autoradio’s en coronatesten – besteld, die hij vervolgens voor zichzelf doorverkocht. De man kocht in op naam van het bedrijf, verkocht de spullen vervolgens door en liet het geld op zijn eigen bankrekening storten.

Resultaten bleven achter

De rekening voor de ingekochte goederen kwam bij het bedrijf terecht. De man handelde buiten het magazijn van de werkgever om: de goederen werden rechtstreeks aan zijn \'klanten’ geleverd. De zaak kwam aan het licht toen het bedrijf ontdekte dat de resultaten achterbleven. Vanwege de slechte financiële positie moesten er zelfs mensen worden ontslagen.

Knie-operatie

De verdachte beweerde dat hij geld nodig had omdat hij na een knie-operatie in een revalidatietraject terechtkwam dat hij uit zijn eigen zak moest betalen. Hij was naar eigen zeggen op het idee gekomen om zijn werkgever op te lichten door een collega die zich ook met soortgelijke praktijken zou hebben beziggehouden. De Oosterwoldenaar schatte dat hij zijn oud-werkgever voor zo’n 70.000 euro had benadeeld.

458.000 euro terugbetalen

In een civiele procedure kwam een veel hoger benadelingsbedrag uit de bus. De rechter bepaalde dat de verdachte 458.000 euro moet terugbetalen. De officier van justitie eiste twee weken geleden vijftien maanden cel. De rechtbank hield er rekening mee dat de man waarschijnlijk de rest van zijn leven bezig zal zijn met het terugbetalen van de schuld en kwam daardoor uit op een iets lagere straf.