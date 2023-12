Zorgondernemers in het zonnetje gezet

vr 17 november 2023 13.45 uur

TYTSJERK - In het kader van de Dag van de Ondernemer kregen donderdag in Tytsjerksteradiel 14 zorgondernemers en instellingen bezoek. Wethouder Economische zaken en Sociaal Domein Caroline de Pee kwam langs om haar waardering te tonen voor deze bedrijven.

\'Op de dag van de ondernemer wil ik graag mijn aandacht en waardering uitspreken aan onze zorgondernemers en instellingen. In eerste instantie vanwege het fantastische werk dat ze verrichten maar ook vanwege het feit dat Zorg de grootste bedrijfstak is binnen onze gemeente’, aldus wethouder de Pee. \'Qua werkgelegenheid zorgen deze 244 ondernemers voor zo’n 2356 banen. Dat zorgt niet alleen voor banen voor de inwoners van onze gemeente maar voor de hele regio’.

Zorgboerderij stichting Stay and Pray

Eén van de bedrijven die wethouder de Pee bezocht is zorgboederij stichting Stay and Pray in Tytsjerk. De stichting heeft als missie de kwaliteit van leven verbeteren van mensen met een beperking, handicap of behorend tot een kwetsbare groep. Zij doen dit vanuit een christelijke inslag. Hendrik Sikkema van Stay and Pray: De quote "Waar je op waarde wordt geschat" is onze kernwaarde en dat vieren we elke dag! Wij staan voor community, erbij horen en mee mogen doen’.

Meer bezoeken

Naast Zorgboederij stichting Stay and Pray bezocht de wethouder ook nog de volgende zorgondernemers: Gezinshuis Driestroom in Noardburgum, It Hûske in Jistrum, It Betterskip in Eastermar, Thomashuis in Sumar, Dierenpension Logé in Garyp, De Buurderij in Burgum, De Vertakking in Ryptsjerk, Prader-Willy Huis in Wyns, Moai Seldsum in Oentsjerk, Prader-Willy Huis in Aldtsjerk, Thomashuis in Mûnein en O’livia dagbesteding in Hurdegaryp.