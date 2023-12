Kollumers denken mee aan toekomst van Campus

vr 17 november 2023 12.10 uur

KOLLUM - Tijdens een informatieavond over de toekomst van de Campus in Kollum, konden plaatsgenoten donderdagavond hardop meedenken over de toekomst.

Er wordt op dit moment nog een onderzoek uitgevoerd door de gemeente Noardeast-Fryslân. De campus groeit van 450 naar 800 leerlingen en na tien jaar wordt een daling verwacht naar zo'n 700 leerlingen.

Architect Michel Oosterhagen presenteerde op de avond drie mogelijkheden. Op de Campus zelf kan nog met 2000 vierkante meter worden uitgebreid. Oosterhagen hoopt dat het dorp gezamenlijk tot een plan voor een mooi centrum kan komen.

Na de pauze konden alle aanwezigen hun mening of idee geven. Aan de hand van een drietal stellingen werd de discussie verder aangewakkerd. Met een rode en groene kaart kon men laten zien of men voor of tegen was.

