62e Vogeltentoonstelling De Woudzangers in Harkema

wo 15 november 2023 20.28 uur

HARKEMA - Volièrevereniging De Woudzangers organiseren deze week de 62e vogeltentoonstelling in De Klok in Harkema.

Er zijn deze keer 46 inzenders met 557 vogels die te bewonderen zijn. De zeven keurmeesters hadden een zware dag om de prijswinnaars er uit te halen, want de kwaliteit was weer zeer hoog.

Grote winnaar werd W K v/d Veen uit Harkema, met de kleinste vogel van de show, die Tentoonstellingskampioen werd en ook het bondskruis won. Verder werden de twee jeugdleden H Andringa en H J van Lune ook kampioen. De rest van de kampioen staat op de kampioenenlijst.

Voor de bezoekers is de vogeltentoonstelling te bezichtigen, op donderdag 16 nov. van 14.00 tot 22.00 uur vrijdag 17 nov. van 14.00 tot 22.00 uur en zat.18 nov. van 10.00 tot 12.00 uur.

Kampioenen volièrevereniging "De Woudzangers" 2023

Kooinr Kampioen Inzender Soort PNT BM

145 Tentoonstelling WK vd Veen Raza Espanol 94

145 Bondskruis WK vd Veen Raza Espanol BK

17 Kleurkanaries ek W Weening Wit 93 BM

35 Kleurkanaries ek H Dijkstra Geel 93 BM

96 Kleurkanaries ek C Wiersma Pigment 92

132 Kleurkanaries ok S Tabak Pigment 91

9/10 Kleurkanaries stel S Roorda Wit 184 BM

26/29 Kanaries stam C Wiersma Geel intensief 368

145 Kan. Vorm-postuur ek WK vd Veen Raza Espanol 94

204 Zebravinken ek J Andringa Wang Bruin 92

234 Gouldamadines ek G Gjaltema Roodkop 94 BM

255 Tropen ek G van Lune Binsenastrilde wildkl 94 BM

265 Tropen ok H Pel Roodkopamad wildkl 94

279 Eur. Cultuur ek WK vd Veen Sijs wildkleur 94

294 Standaard Graspark.ek J van Hijum Grijs Blauw 92

307 Kleur Grasparkiet ek W Wassenaar Groen 93 BM

387 Groep 21 ek S de Boer D Blauw 92

423 Groep 22 ek K de Boer Catharina ef grijsvlgr 94 BM

404 Groep 22 ok AT Vissia Catharinaparkiet 92

438 Groep 23 ek K Bosma Turquoisine groen 92

460 Groep 24 ek H Pel Valkparkiet wildkleur 93 BM

500 Groep 25 ek AT Vissia Roodstuitparkiet groen 93 BM

511 Groep 27 t/m 32 ek AT Vissia Pennantrosella wildkl 93

515 Groep 27 t/m 32 ok AT Vissia Stanleyrosella blauw 93

496/497 Parkieten Stel AT Vissia Roodstuitparkiet groen 186

486/489 Parkieten Stam AT Vissia Roodstuitparkiet groen 374

548 Groep 34 ek B vd Beek Vredesduif 91

424 Jeugd ek H Andringa Cath prkt ef grijsvl gr 91 BM

42 Jeugd ek HJ van Lune Kanarie geel intensief 89 BM

258 Jeugd ok HJ van Lune Binsenastrilde wildkl 92

255 Derby G van Lune Binsenastrilde wildkl 94

5 Beste vogels AT Vissia Avicultura beker 465

FOTONIEUWS