Brug Kootstertille is voor de zomer tijdelijk versterkt

wo 15 november 2023 10.01 uur

KOOTSTERTILLE - De brug van Kootstertille is waarschijnlijk voor de zomervakantie weer toegankelijk voor alle verkeer. De brug wordt tijdelijk versterkt waardoor alle gewichtsbeperkende maatregelen kunnen worden opgeheven. Rijkswaterstaat zit momenteel in de aanbestedingsprocedure van het werk.

Sinds oktober 2021 geldt er op de brug een aslastbeperking omdat de brug meer verzwakt bleek te zijn dan eerder door Rijkswaterstaat gedacht. Er is nu eindelijk een plan om de brug tijdelijk te gaan versterken. De oplossing bestaat uit het aanbrengen van een stalen ondersteuningsconstructie (vanaf het water) en het versterken van de betonliggers.

Tijdens de aanleg van de versterking zal de brug enige tijd niet beschikbaar zijn voor het autoverkeer. Dat moet tijdelijk omrijden. Fietsers en hulpdiensten kunnen dan nog wel gebruik maken van de brug.

Toekomst brug

In Kootstertille werd dinsdagavond een informatiebijeenkomst gehouden over de toekomst van de brug over het Prinses Margrietkanaal. Er werden meerdere varianten besproken over een nieuwe brug of eventueel zelfs een aquaduct. Deze optie is echter enorm duur.

Het idee om het aquaduct tussen Skûlenboarch en Kootstertille te gaan aanleggen is inmiddels wel van de baan vanwege de impact op het landschap. Dat werd eerder duidelijk uit een haalbaarheidsonderzoek naar het aquaduct in 2020. Toen is onderzocht of 1 aquaduct 2 bruggen kan vervangen. Conclusie is dat dat een mogelijkheid is, mits voor brug Schuilenburg extra compenserende maatregelen worden getroffen. In dit onderzoek wordt gekeken voor een aquaduct naar de locatie ten westen van de brug Kootstertille, net als voor de brug alternatieven

Mogelijkheden

Het is aannemelijker dat er in de toekomst gewoon weer een brug komt en daarvoor zijn er vier opties bedacht. Het gaat om een basculebrug die openklapt (2 varianten) of een brug met een uitneembaar gedeelte (2 varianten). Bij de laatste varianten wordt de brug 9.10 meter hoog en hoeft de brug vrijwel nooit (met hijskraan) geopend te worden. Hooguit enkele keren per jaar.

Basculebrug

De huidige brug is 7,40 meter hoog en het is ook mogelijk om deze brug te vervangen als basculebrug. Dan zal de brug ongeveer jaarlijks 100 keer geopend moeten worden. De nieuwe richthoogte is echter 9,10 meter waardoor Rijkswaterstaat ook hiervoor een optie heeft opgenomen. In beide gevallen worden het bruggen die op afstand bediend kunnen worden.

De vijf basisplannen worden in de komende tijd uitgewerkt. Er wordt zowel gekeken vanuit het oog van de scheepvaart als wegverkeer. Zo zijn bijvoorbeeld de 'uitneembare' bruggen veel veiliger omdat ze veel breder zijn waardoor er minder kans is op aanvaringen.

klik hier voor meer informatie

FOTONIEUWS

Poll: Wat is jouw voorkeur voor de toekomst van de brug?