Helden uit Burgum en De Westereen ontvangen reddingsmedaille

di 14 november 2023 17.10 uur

DAMWâLD - In een ceremonie heeft burgemeester Klaas Agricola van Dantumadiel dinsdag eremedailles uitgereikt aan Willie de Vries, haar zoon Kennie uit Burgum, en Lars Rozema uit De Westereen.

Willie de Vries was met een smoesje naar het gemeentehuis in Damwâld gelokt en werd ter plekke verrast. Haar zoon Kennie staat niet op de foto.

De drie helden ontvingen de bronzen medaille van de Koninklijke Maatschappij tot Redding van Drenkelingen voor hun moedige daad waarbij ze op het Bûtefjild richting Broeksterwâld het leven van Froukje Prins hadden gered.

Met scootmobiel in sloot

Het incident vond plaats toen de 83-jarige Froukje Prins met haar scootmobiel, gevolgd door haar 87-jarige echtgenoot Gelf Prins op de fiets, een uitstapje maakte in het natuurgebied. Door een onopgemerkte oneffenheid op het pad verloor mevrouw Prins de controle en belandde in een sloot. Haar man probeerde haar hoofd boven water te houden, maar zonder succes.

Sprong in de sloot

Op dit moment kwamen Willie, Kennie en Lars toevallig langs. Gealarmeerd door de hulpkreten, twijfelden ze geen moment en sprongen in de sloot om hulp te bieden. Ondanks de uitdagende situatie, waarbij de scootmobiel op zijn kant in het water lag en mevrouw Prins bewusteloos was, slaagden ze erin de scootmobiel recht te trekken en mevrouw Prins weer boven water te krijgen.

Buiten bewustzijn

Willie heeft vervolgens mevrouw Prins hardhandig door elkaar geschud en geschreeuwd dat ze bij bewustzijn moest blijven. Wonder boven wonder begon ze weer adem te halen. Dankzij de snelle reactie van dit drietal, konden omstanders mevrouw Prins daarna op de wal trekken.

Redding

Het slachtoffer werd daarna opgevangen door een opgeroepen ambulance die haar naar het ziekenhuis bracht. Dankzij de reddingsactie van het drietal overleefde mevrouw Prins het ongeval.

Sinds 1767 bekroont de Maatschappij tot Redding van Drenkelingen mensen die iemand hebben gered van de verdrinkingsdood. Door de redders te eren en door voorlichting te geven over redden en reanimeren wil de Maatschappij zoveel mogelijk verdrinkingen in Nederland voorkomen. In Nederland verdrinken ongeveer 150 mensen per jaar. Gelukkig worden er ook veel drenkelingen gered door snel optreden van omstanders.

FOTONIEUWS