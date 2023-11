Zorgverzekering opnieuw duurder in 2024

ma 13 november 2023 10.05 uur

LEEUWARDEN - De Nederlandse zorgverzekering ondergaat in 2024 aanzienlijke veranderingen. Een rondgang van Zorgwijzer onthult dat we te maken krijgen met een forse stijging van de zorgpremie. Over de gehele linie gaat het om een verhoging van gemiddeld 9 euro per maand, waardoor een basisverzekering komend jaar gemiddeld 147,35 euro per maand zal kosten.

Opmerkelijk is het prijsverschil tussen de goedkoopste en duurste basispolis, dat oploopt tot 468 euro per jaar. Om die reden loont het ook dit jaar weer om zorgverzekeringen met elkaar te vergelijken.

Top 5 grootste stijgers

Een paar zorgverzekeraars springen eruit met aanzienlijke premiestijgingen voor volgend jaar. De naturaverzekering van Zekur voert de lijst aan met een verhoging van maar liefst 24,35 euro per maand. Gevolgd door Stad Holland (+ 14,50 euro per maand) en a.s.r., wiens premies variëren tussen een toename van 12,45 tot 14,45 euro. Just, een onderdeel van CZ, kondigt een stijging aan van 13,05 euro per maand, terwijl DSW de premie verhoogt met 11,50 euro per maand.

Bij VGZ, Menzis en onderliggende labels stijgt de zorgpremie het minst.Op Zorgwijzer staat een gedetailleerd overzicht van alle zorgpremies per 1 januari 2024.

Goedkoopste vs. duurste

De duurste basisverzekering komt komend jaar op naam van a.s.r. en kost 170,95 euro per maand bij een eigen risico van 385 euro. Daartegenover staat de voordeligste basispolis van FBTO, die in 2024 131,95 euro per maand kost. Dit resulteert in een significant maandelijks prijsverschil van 39 euro, wat neerkomt op 468 euro op jaarbasis.

Een merkbare trend is dat diverse verzekeraars de kortingen hebben verminderd voor klanten die kiezen voor een vrijwillig hoger eigen risico. Bij bepaalde verzekeraars is de maximale maandelijkse korting nu teruggebracht tot slechts 6 euro. Er is onder verzekeraars en het ministerie van VWS ook discussie over het eventueel afschaffen van het vrijwillige eigen risico, vanwege de impact op de solidariteit binnen het zorgstelsel.

Restitutiepolis steeds schaarser

Een opvallende ontwikkeling in 2024 is het beperken van de keuzevrijheid in zorgverzekeringen. Grote spelers zoals Zilveren Kruis en CZ stoppen namelijk met het aanbieden van de restitutiepolis. Dit volgt op een soortgelijke beweging van andere verzekeraars zoals VGZ en Univé in het afgelopen jaar. Dit betekent dat zowel nieuwe als bestaande klanten bij deze verzekeraars niet langer een restitutiepolis kunnen kiezen of behouden.

Menzis, Aevitae a.s.r. blijven de restitutiepolis in het nieuwe jaar wel aanbieden, waardoor de vrije zorgkeuze voorlopig blijft bestaan voor consumenten die waarde hechten aan zelfgekozen zorg.

"Vergelijk en kies zorgvuldig"

Met de aanstaande veranderingen in het landschap van zorgverzekeringen is het belangrijker dan ooit om niet alleen naar de prijs te kijken, maar ook naar de voorwaarden, zorgkeuze, aanvullende dekkingen, en klantwaardering.

"Hoewel prijs een belangrijke factor blijft, is het essentieel dat verzekerden hun huiswerk doen en niet alleen naar de cijfertjes kijken. Kijk ook naar wat er daadwerkelijk gedekt wordt en bij welke zorgaanbieders je terecht kunt, want ook hierin zijn de verschillen groot", benadrukt Kuijper.

Verschillende vergelijkingssites hebben een platform waar consumenten zorgverzekeringen kunnen vergelijken op basis van deze factoren.