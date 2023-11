Man (54) opgepakt tijdens viering Sint Maarten

zo 12 november 2023 12.20 uur

HARKEMA - De lampion optocht in Harkema liep zaterdagavond volledig uit de hand. Zowel de politie als een ambulance kwamen ter plaatse. Een 54-jarige buurtbewoner werd aangehouden.

Tijdens de viering van Sint Maarten was de Nijkamp versierd met lampions. Op een zeker moment werden er vernielingen gepleegd aan deze versieringen. Een buurtbewoner zou naar aanleiding hiervan een twaalfjarig jongetje hebben gegrepen en mishandeld.

De politie werd omstreeks 20.00 uur gealarmeerd en kwam met meerdere eenheden ter plaatse. De politie laat weten dat getuigen hadden gebeld over een uit de hand gelopen ruzie. Ook de ambulance arriveerde niet veel later op de Nijkamp / Nijebuorren in Harkema.

De politie laat WâldNet weten dat de 54-jarige man is aangehouden op verdenking van mishandeling. Over wat er precies is gebeurd, kan de politie nog niets loslaten. "We doen onderzoek naar wat daar precies is gebeurd en wat de aanleiding is geweest."

Getuigen laten deze site weten dat het slachtoffer door het ambulancepersoneel is onderzocht. Hij hoefde niet mee naar het ziekenhuis en kwam met een flinke schrik vrij. Hij werd door zijn ouders opgehaald na het incident.

