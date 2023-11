Drachtster (26) opgepakt voor steekincident

zo 12 november 2023 11.42 uur

DRACHTEN - Een 26-jarige man uit Drachten is zaterdag door de politie opgepakt voor een steekincident. De steekpartij vond zaterdag rond 6.30 uur plaats in Leeuwarden.

De politie kreeg 's ochtends vroeg een melding van het incident waarbij een man gewond raakte. Hij werd per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis.

Aanvankelijk was onduidelijk waar het steekincident had plaatsgevonden. De 112-melding kwam binnen vanuit de omgeving van het treinstation. Later werd duidelijk dat het plaats had gevonden in de omgeving van de Prins Hendrikstraat.

De politie riep getuigen op om zich te melden. De 26-jarige verdachte zit vast en wordt gehoord.