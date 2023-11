Brandweer op zondag in actie voor schoorsteenbrand in Harkema

zo 12 november 2023 10.16 uur

HARKEMA - In een woning aan de Boekweitstrjitte in Harkema was zondagochtend mogelijk sprake van een schoorsteenbrand. De bewoners belden even voor half tien de brandweer.

Zowel de brandweer van Surhuisterveen als de hoogwerker van Drachten kwamen ter plaatse om de situatie te onderzoeken. De bewoners beschikten sinds een jaar over een pelletkachel en mogelijk is daarmee iets misgegaan.

Er zou niet direct sprake zijn geweest van brand in het kanaal. De brandweerlieden hebben het rookkanaal geveegd en schoongemaakt.

FOTONIEUWS