Prijzenregen bij uitreiking Ondernemersprijs Achtkarspelen

vr 10 november 2023 10.53 uur

SURHUISTERVEEN - Zalencentrum De Lantearne in Surhuisterveen was donderdag het bruisende decor van ondernemend Achtkarspelen. Tijdens een feestelijke avond werden daar de Ondernemersprijzen van Achtkarspelen uitgereikt.

Bouwtechnics uit Augustinusga werd winnaar van de categorie Kleinbedrijf en OPNIEUW! uit Buitenpost van de categorie Middenbedrijf. De Publieksprijs was voor Fitjong. De prijs voor het beste initiatief uit het onderwijs ging naar het project \'Gouden handen’ van VO Surhuisterveen.

Wethouder Jouke Spoelstra: "Wat is ús gemeente ryk oan talintfolle ûndernimmers en prachtige inisjativen út it ûnderwiis. De wurdearring foar dizze organisaasjes is net yn wurden út te drukken, mar wolle we troch benammen dizze ferkiezing, wol ûnderstreekje".

Wâldsjonger Marcel Smit, die een lied schreef voor de uitreiking, verwoordde dit volgens de wethouder prachtig: "Al is ’t mei nocht en wille makke, der is gjin priis dy’t dat dekt. De grutste priis fan dizze jûn: it is wurdearring en respekt."

Genomineerde bedrijven

In totaal waren er zes bedrijven in de gemeente genomineerd voor de felbegeerde prijs. De categorie Kleinbedrijf werd vertegenwoordigd door Bouwtechnics uit Augustinusga, Fitjong uit Buitenpost en UBUNTU Lifestyle uit Surhuisterveen. De categorie Middenbedrijf bestond uit HOS OIL uit Surhuisterveen, Kingma’s Bouwbedrijf uit Buitenpost en OPNIEUW! uit Buitenpost.

De jury stelde na een zestal inspirerende bedrijfsbezoeken het juryrapport op. De deelnemende bedrijven werden onder andere beoordeeld op innovatie, duurzaamheid, bijdrage en betekenis in de samenleving, bedrijfsvoering en talentontwikkeling.

Winnaars Ondernemersprijs en Publieksprijs

De winnaar van de categorie Kleinbedrijf, Bouwtechnics, verraste de jury op het gebied van innovatief ondernemerschap. Het bedrijf dat gespecialiseerd is in besturing en automatisering binnen de voedingsmiddelen- en verpakkingsindustrie is van mening: "Wat in andere regio’s kan, kan hier in het Noorden ook". Door werknemers een boeiende werkplek te bieden met volop ontwikkelmogelijkheden weet Bouwtechnics een stevig team neer te zetten dat klaar is voor de toekomst.

OPNIEUW! uit Buitenpost ging met de prijs in de categorie Middenbedrijf naar huis. Het bedrijf geeft op een sociale manier invulling aan circulaire werkomgevingen en projectinrichting. De jury vindt de circulaire manier van werken inspirerend en een voorbeeld voor de sector. Het bedrijf biedt daarnaast veel ruimte aan mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt en geeft jong talent volop de kans zich te ontwikkelen.

Via een live-stemming werd Fitjong uit Buitenpost winnaar van de Publieksprijs. Fitjong geeft online en fysieke coaching op het gebied van voeding, lifestyle en training.

Talentonderwijs

Een goede basis voor talentvolle werknemers wordt al vroeg gelegd in het onderwijs. Daarom was er tijdens de avond ook speciale aandacht voor inspirerende onderwijsprojecten uit de gemeente. De onderwijsjury, met onder andere kinderburgemeester Thea Lien Bosma, was enthousiast over het initiatief \'Gouden Handen’ van VO Surhuisterveen en riep dit project uit als winnaar van de Onderwijsprijs van Achtkarspelen.

Dankzij het project kunnen basisschoolkinderen vroeg kennismaken met opleidingsrichtingen en zich alvast voorbereiden op het voortgezet onderwijs. Ook de \'Lauwers Powers bespaarchallenge’ van het Lauwers college uit Buitenpost en het \'Fruitbomenproject’ van Aeres Buitenpost kregen van de jury veel waardering voor hun mooie initiatieven.

Alle winnaars gingen naar huis met een gerecycled kunstwerk. De bijzondere kunstwerken zijn ontworpen en gemaakt door leerlingen van basisschool It Holdersnêst uit Harkema onder begeleiding van ontwerper Sjoerd Kooistra.

