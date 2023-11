Verhoging Saatsenbrêge bij Eanjum vordert

vr 10 november 2023 09.34 uur

EANJUM - Na de voorbereidende werkzaamheden, is begonnen met de realisatie van de nieuwe brug tussen Eanjum en Dokkumer Nije Silen.

"It is in boppeslach dat we dizze brêge opheegje kinne. It hat efkes duorre, mar no binne we einliks sa fier! At alles meisit, dan giet de dyk begjin maaie wer iepen. Dan kinne ek de gruttere boaten mar komme!" aldus wethouder Rebecca Slijver.

De verhoging van de brug is een onderdeel van Programma Súd Ie. Het doel is om de vaarroute Súd Ie tussen Dokkum en De Skâns (Oostmahorn) bevaarbaar te maken voor boten met een hoogte tot 2,40 meter. De Saatsenwei is afgesloten tot en met begin mei 2024. Het verkeer wordt omgeleid.

De vaarroute van 12 kilometer kenmerkt zich door rust, ruimte en een weids uitzicht. Langs 8 kilometer van de route zijn natuurvriendelijke oevers aangelegd. Aan de route zijn drie Marrekrite aanlegplaatsen gerealiseerd van zestig meter lengte per stuk.

Nadat de Saatsenbrêge op hoogte is gebracht, gaat programmabureau Súd Ie aan de slag met de aankleding van de route. Er komt een uitkijktoren nabij het natuurgebied Eanjumer Kolken en diverse recreatieplekken met zitgelegenheden, informatievoorziening en zogenaamde opstapjes om de weidse omgeving nog beter te ervaren.

