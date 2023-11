Muur bij PVV'er in Boelenslaan beklad

do 09 november 2023 13.55 uur

BOELENSLAAN - De muur van de woning van PVV-statenlid Harrie Graansma is woensdagnacht beklad met leuzen waaronder 'PVV weg ermee' en 'Stap op'. Zijn zoon Jeffrey Graansma zit in de gemeenteraad van Achtkarspelen voor de PVV.

De verdachten hadden paraplu's mee om niet herkenbaar in beeld te komen. Volgens Jeffrey Graansma vond de bekladding plaats tussen 3.00 uur en 4.00 uur. De politie is 's ochtends met een onderzoek gestart naar de Polska Antifa die achter de actie zit. Ook in Stroobos werd een woning beklad.

PVV leider Geert Wilders liet op social media platform X weten: "Bij een van onze PVV-Statenleden in Friesland thuis begint de ellende weer. Er is aangifte gedaan." Het vandalisme is waarschijnlijk gedaan met het oog op de komende Tweede Kamerverkiezing op 22 november 2023.

PVV-raadslid Jeffrey Graansma liet in een reactie aan WâldNet weten dat hij graag in gesprek zou willen gaan met de dader(s).

In 2019 werd de muur ook al doelwit van vandalisme. Mogelijk werd deze bekladding gedaan door dezelfde groepering.

