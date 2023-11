Verdachte met drugs in huis, sloot 'deal' met burgemeester

di 07 november 2023 16.15 uur

LEEUWARDEN - Een 30-jarige inwoner van de gemeente Noardeast-Fryslân dreigde zijn woning uitgezet te worden, omdat er in zijn woning xtc was gevonden. Na een gesprek met de burgemeester, waarin hij spijt betuigde, kon de man voorkomen dat zijn woning voor zes maanden op slot zou gaan.

Dwangsom van 10.000 euro

Daar stond wel tegenover dat de man uit Ternaard akkoord moest gaan met een dwangsom van 10.000 euro. De prijs voor een nieuwe misstap, vertelde hij dinsdag aan de politierechter.

De rechter en ook de officier van justitie waren hooglijk verbaasd dat hij überhaupt aan het verhandelen van drugs was begonnen. De man heeft een goede baan met een prima inkomen en een eigen woning.

"Ik was het spoor kwijt"

Zelf zei hij dat hij de weg een beetje kwijt was geraakt nadat zijn relatie op de klippen was gelopen. "Ik was het spoor kwijt, ik zocht troost in de verkeerde dingen", legde de verdachte uit. Hij zou niet echt op grote schaal gedeald hebben, het was meer dat hij drugs doorverkocht aan de vrienden waarmee festivals afliep.

Lucratief handeltje

Uit berichten die op zijn telefoon waren aangetroffen leek het er volgens de officier op dat de man wel degelijk een lucratief handeltje had opgezet. Die appjes waren meer stoerdoenerij, wierp de verdachte tegen. Toen de politie in december vorig jaar bij hem thuis kwam werd er een kleine 40 gram XTC aangetroffen. Van de inval was hij enorm van geschrokken, zei hij.

Kapot gaan

Hij had er niet echt bij stilgestaan dat hij, zoals de officier het uitdrukte, spul verkocht "waar teveel mensen in deze wereld kapot aan gaan". "Het lijkt onschuldig, maar dat is het niet", beaamde de verdachte.

Heel stoer willen zijn

De rechter was er van overtuigd dat de man echt was geschrokken. "Ik denk dat u heel stoer heeft willen zijn". Overeenkomstig de eis van de officier legde de rechter een werkstraf op van 200 uur en een voorwaardelijke gevangenisstraf van drie maanden met een proeftijd van drie jaar.