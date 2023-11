10.000ste rit voor BurgumMobyl in Burgum

di 07 november 2023 14.37 uur

BURGUM - De BurgumMobyl is een succes in Burgum. Dinsdag werd de 10.000ste passagier van 2023 vervoerd.

Mevrouw Bekkema uit Burgum was de gelukkige en zij kreeg van voorzitter Peter van de Hoef een mooie bos bloemen overhandigd. Ze werd door vrijwilliger Ankie Jonker naar huis gebracht.

De BurgumMobyl is een mini-taxi voor ritten in Burgum. Sinds de zomer van 2017 rijdt de taxi voor 1 euro mensen heen en weer in Burgum. Dankzij de inzet van tientallen vrijwilligers is de taxi inmiddels al meer dan 6 jaar actief in Burgum.