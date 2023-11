Zorgen over zware metalen en drugresten in mestvergisters

di 07 november 2023 11.43 uur

LEEUWARDEN - De statenfracties van GrienLinks, PvdA, SP, D66 en PvdD maken zich ernstig zorgen over de verhoogde gehalten zware metalen en drugsresten in zogenaamd digestaat uit onderzochte mestvergisters.

Digestaat is het product dat overblijft bij het vergisten van mest en wordt vaak uitgereden over landbouwgrond.

De partijen hadden naar aanleiding van eerdere persberichten al vragen gesteld over de aangetroffen drugresten. Uit een brief van Gedeputeerde Staten blijkt echter dat in 82% van de onderzochte mestvergisters in digestaat ook verhoogde gehalten zware metalen zijn aangetroffen.

Jochem Knol van de statenfractie GrienLinks: "De Universiteit van Wageningen heeft in een rapport uit augustus 2023 zorgen geuit over de risico’s van drugsdumpingen voor de voedselveiligheid. In sommige landbouwgewassen zijn drugresten aangetoond. We willen weten of ook de zware metalen risico’s met zich mee brengen voor voedselveiligheid, de bomen, het water en ecologie. Ook zijn we benieuwd wat de maatregelen zijn die het college voor Fryslân heeft genomen en wat de gevolgen zijn voor de voedselveiligheid."

Verder vragen de partijen of er direct maatregelen zijn genomen om te voorkomen dat verontreinigd digestaat op landbouwpercelen wordt uitgereden, wat er nu met het digestaat gaat gebeuren en wie opdraait voor de kosten daarvan.

Poll: Mestvergisters zijn niet meer van deze tijd