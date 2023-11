Brassband Ere Zij God uit DamwÃ¢ld kampioen van Nederland

Brassband Ere Zij God uit Damwâld kampioen van Nederland

di 07 november 2023 11.26 uur

DAMWâLD - De leden van brassband Ere Zij God uit Damwâld reisden vrijdag per bus naar Utrecht om daar deel te nemen aan het Nederlandse Brassband Kampioenschap.

Als eerste keer in de geschiedenis is Ere Zij God benoemd als: de beste brassband van Nederland uit de vierde divisie.

Nog geen twee jaar staat de brassband onder leiding van Jochem Hoekstra. Jochem heeft zich met veel passie ingezet tijdens deze maandenlange voorbereiding. Een voorbereiding met sectierepetities, twee studiedagen en twee try-outs. Zijn enthousiasme en het vertrouwen in de band werken aanstekelijk. Ook op het podium zie je dit gebeuren.

Tijdens het optreden in Tivoli Vredenburg was Jochem zichtbaar aan het genieten. Wat de band tijdens het spelen al het gevoel gaf een machtige prestatie neer te zetten. Er werd echt muziek gemaakt en een verhaal verteld. Het verplichte werk uit de vierde divisie was: The Pillars of Mankind van de componist Zoran Rosendahl. Een muziekstuk met veel dramatiek. Dit stuk is opgedragen aan de slachtoffers van de aardbevingen van februari 2023 in Zuid-Turkije.

Nog nooit eerder won Ere Zij God het NBK. Maakt dit het verrassend? Ja en Nee. De laatste deelname was alweer zes jaar geleden, waar Ere Zij God tweede werd. Net als zes jaar geleden wonnen de trombonisten van Ere Zij God de prijs voor: de beste trombonesectie 2023 uit de vierde divisie. De band heeft een mooie muzikale groei te pakken.

Afgelopen zomer tijdens het festival, op het Duitse eiland Borkum, behaalden ze ook de hoogste score in de vierde divisie. De band heeft een complete bezetting, met een goede opkomst tijdens de repetities. Daarnaast bestaat het uit een gemêleerd gezelschap. Van jong tot oud voelt zich thuis bij deze hechte dorpsband. Ons oudste lid: Menno van zeventig, een bassist, heeft vrijdag evenveel genoten van de hele belevenis dan het jongste lid: Fardou van dertien, een altist.

Het behaalde resultaat is uitbundig gevierd in Tivoli Vredenburg, tijdens de busrit naar Friesland en bij de eerste repetitie na het spektakel. Nu blikt de brassband vooruit. "We gaan aan de slag met kerst en de het Nieuwjaarsconcert. Noteer het maar alvast in de agenda: zaterdag 13 januari 20.00 uur in De Kruisweg van Damwâld: Brassband Ere Zij God met Grytz en Grize."