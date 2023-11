Arjen Wielinga uit De Falom eerste kinderburgemeester

ma 06 november 2023 20.51 uur

DAMWâLD - "Dat beloof ik!", zei Arjen Wielinga uit De Falom in een volle raadzaal in Damwâld. Met die belofte mag hij zichzelf kinderburgemeester van de gemeente Dantumadiel noemen.

Tijdens een feestelijke vergadering werd de 12-jarige leerling van De Wingerd, school voor speciaal basis- en voortgezet onderwijs, geïnstalleerd. "Arjen is tige wolkom as ús earste berneboargemaster", zei burgemeester Klaas Agricola. Daarna kreeg de kersverse kinderburgemeester de speciaal ontworpen keten van zijn nieuwe collega.

Wens van de raad

Vooraf aan de installatie van Arjen Wielinga was er een bijzondere raadsvergadering. Daarin nam de gemeenteraad van Dantumadiel het officiële besluit over de kinderburgemeester. "Een langgekoesterde wens is vervuld", aldus griffier Margreet Jonker. "Helemaal omdat de raad de uitdrukkelijke wens uitsprak dat de eerste kinderburgemeester een leerling van het speciaal onderwijs moest zijn." Met de benoeming van de leerling van De Wingerd is dat een feit.

Ceremonieel en keten

De gemeente had vooraf nauw overleg met de school en de ouders van Arjen Wielinga. De rol die hij gaat vervullen als kinderburgemeester is ceremonieel. Samen met burgemeester Klaas Agricola is Arjen aanwezig bij activiteiten en evenementen in de gemeente.

Bij die activiteiten draagt hij de speciaal ontworpen keten. Deze is gemaakt door edelsmid Dyonda Spiegelaar uit Driezum. In de keten zijn de kleuren van het gemeentewapen uit 1818 verwerkt en ook de namen van alle dorpen staan erin gegraveerd.

Begin volgend jaar organiseert de gemeente Dantumadiel verkiezingen voor leerlingen uit de bovenbouw van alle basisscholen in Dantumadiel. Rond de zomer van 2024 is de opvolger van Arjen Wielinga bekend.