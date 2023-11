Oliebollengate: 'geen ontheffing vanwege stokoude verordening'

ma 06 november 2023 20.35 uur

DAMWâLD - Ook al zou de gemeente Dantumadiel het willen, het is niet eens mogelijk om een ontheffing te verlenen voor de verkoop van oliebollen op de Oudejaarsdag die dit jaar op zondag valt.

Dat maakte wethouder Gerben Wiersma (ChristenUnie) maandagavond bekend tijdens de raadsvergadering.

Volgens Wiersma waren er dit jaar drie kraamhouders die recent een ontheffing hadden aangevraagd voor de verkoop van oliebollen. De oliebollengate is voor het gemeentebestuur 'nieuw' omdat er in 2017 helemaal geen ontheffing werd aangevraagd door een oliebollenkraam.

Kramen zijn detailhandel

De kraamhouders vallen volgens de wethouder onder de detailhandel en kunnen een vergunning aanvragen voor een standplaats in de gemeente. De winkeltijden verordening bepaalt vervolgens wanneer kramen, winkels en andere detailhandel de deuren mogen openen.

Niet bestand wetsartikel

Omdat de huidige verordening stokoud is, wordt er voor een ontheffing verwezen naar een wetsartikel dat sinds 2014 niet meer bestaat. "Dêrmei ferfalt de mooglikheid om ûntheffing te jaan" aldus wethouder Gerben Wiersma. De verordening moet volgens hem vernieuwd worden om het mogelijk te maken om ontheffingen te verlenen.

Slordige stokoude verordening

De meest recente gemeentelijke verordening dateert van 25 september 2014 en het gewraakte artikel 12 kwam ruim een jaar eerder, op 1 juli 2013, te vervallen. De verordening is waarschijnlijk sinds 1996 meerdere keren gewijzigd waardoor het vervallen artikel niet is opgevallen bij de laatste vaststelling in 2014.

Het artikel 12 van het Vrijstellingenbesluit Winkeltijdenwet had specifiek betrekking had op de straatverkoop van bepaalde goederen. Het artikel kwam juist te vervallen om gemeenten de mogelijkheid te geven om vrijstellingen in hun eigen Winkeltijdenverordening op te nemen.

Motie voor oliebollen

De motie van BVNL om toch een ontheffing te verlenen om de verkoop van oliebollen op Oudejaarsdag mogelijk te maken, kwam van BVNL. Vlak voordat de motie ter sprake kwam, werden er door een bode oliebollen uitgedeeld, een traktatie van raadslid Johan Jager.

Jager pleitte voor een gedoogbeleid op Oudejaarsdag tussen 14.00 uur en 18.00 uur. Voor hem gaat de discussie nu niet over de zondagsrust maar over de oneerlijkheid van de huidige wetgeving. "Het is krom dat restaurants en snackbars wel open mogen en oliebollenkraam niet open mag."

Gemeentebelangen en Sociaal Links besloten tegen de motie te blijven, samen met de SGP en ChristenUnie. Ze bleven bij hun afspraak in de coalitie. Daarmee is duidelijk dat de motie wordt verworpen en zullen er op Oudejaarsdag geen oliebollen worden verkocht.

Poll: Wat vindt u van de oliebollenkwestie in Dantumadiel?