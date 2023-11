Dieke en leerlingen de Wrâldwizer zetten zich in voor Stichting Opkikker

ma 06 november 2023 14.33 uur

EASTERNIJTSJERK - De elfjarige Dieke Douma uit groep 8 is ambassadeur voor de Stichting Opkikker. Dit is een Stichting die zich in zet om zieke kinderen en de rest van het gezin een onvergetelijke dag te geven, zodat ze hun ziekte even kunnen 'vergeten’.

Om onvergetelijke dagen te organiseren is er natuurlijk geld nodig. In 2021 zamelde Dieke Douma hiervoor al 1500 mobieltjes in. Nu wilde Dieke weer iets doen om te helpen. Daarom is op de laatste schooldag voor de zomervakantie een sponsorloop gehouden voor alle kinderen van de basisschool De Wrâldwizer. Zij hebben in de hitte heel veel rondjes om het sportveld van Ropta Boys gelopen om geld binnen te halen.

De peuterschool had hun inbreng met een lege flessenactie en op de laatste schooldag was ook een mini vlooienmarkt. Dieke heeft de opbrengst hiervan ook gedoneerd aan de Stichting.

En deze maand was het zover, de totale opbrengst werd bekend. Directrice Michelle van der Sluis overhandigde Dieke en haar zusje Yfke de cheque met daarop maar liefst 3060 euro. Met dit geld kan de Stichting 6 opkikkerdagen organiseren voor zo'n 180 gezinnen.

Dieke stopt voorlopig niet, ze blijft doorgaan met het inzamelen van geld. Binnenkort volgen er meer acties en ook het inzamelen van mobieltjes gaat door. Deze kunnen worden ingeleverd aan de Griene wei 20 te Easternijtsjerk.