Man laat honden achter op Ameland en pakt veerboot

zo 05 november 2023 21.45 uur

HOLWERT - De politie heeft zondagavond op de veerdam bij Holwert een man aangesproken nadat hij op Ameland twee honden in de regen had achtergelaten. De man was daarna op de veerboot naar het vaste land gestapt.

De man had de honden achtergelaten na een twist in relationele sfeer over de opvang en verzorging van de honden.

De Dierenambulance meldde op Facebook: "We ontvingen een melding als zou iemand twee honden aan de fietsenstalling bij de veerboot hebben vastgezet waarna deze persoon zelf, dus zonder de honden, de boot was opgestapt die inmiddels ook was vertrokken richting de vaste wal."

De twee oudere honden (9 en 11 jaar oud) werden in de stromende regen aangetroffen. Ze zaten met een spanband vast aan de fietsenstalling en waren totaal ontheemd. "Bij de dieren was een boodschappentas neergezet met daarin voer, voerbakken en de paspoorten van beide honden."

De medewerkers kwamen gelijk in actie en wisten de politie op het vaste land in te schakelen. In de haven van Holwert konden agenten de man aanspreken op zijn gedrag. Hij is verder niet aangehouden, zo laat de politie deze site weten.

De Dierenambulance heeft een provisorisch onderkomen weten te regelen voor de twee honden.