Ruim zestig vaten gedumpt bij Hoornsterzwaag

zo 05 november 2023 18.31 uur

HOORNSTERZWAAG - Ruim zestig gedumpte vaten werden zondag aangetroffen langs de Pastorijreed in Hoornsterzwaag. Ze werden aangetroffen in een sloot.

Een deel was gevuld met onbekende inhoud. Omdat het niet duidelijk was wat er in de vaten zat, is er een gevaarlijke-stoffen-team van de brandweer opgeroepen. De brandweer heeft de vaten uit het water gehaald en bekeken.

