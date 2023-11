Politie zoekt kind op mountainbike in Hurdegaryp

zo 05 november 2023 15.26 uur

HURDEGARYP - De politie is op zoek naar kind op een mountainbike in Hurdegaryp. Het kind reed op 24 oktober een fietsster aan voor It Maskelyn in het dorp.

De aanrijding vond op deze dinsdag tussen 16.15 uur en 16.30 uur plaats.

Het kind vroeg het slachtoffer direct hoe het ging en toen andere volwassenen zich om het slachtoffer bekommerden, of hij weg mocht. De gegevens van de jongen zijn daarbij niet genoteerd. Voor het slachtoffer kwam een ambulance ter plaatse.

Omdat het ongeval voor het slachtoffer de nodige gevolgen heeft, zoekt zij nu via de politie contact met de ouders van de jongen. Het betrokken kind wordt geschat tussen de 8 tot 10 jaar oud, heeft een licht getinte huidskleur en zwart haar. Hij droeg een goudkleurig donsjack en reed op een mountainbike.

Via de politie van Burgum kan contact worden gezocht als iemand weet wie het is.