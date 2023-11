Jongens betrapt op bezit illegaal vuurwerk in Kollum

zo 05 november 2023 14.37 uur

KOLLUM - Twee minderjarigen zijn donderdag door de politie betrapt op het afsteken van illegaal vuurwerk.

De twee 15-jarigen werden in de avond door de politie staande gehouden op de Willem Loreweg in Kollum. Al snel werd duidelijk dat de jongens illegaal vuurwerk in bezit hadden.

Na verder onderzoek bij de jongens thuis, werd in totaal 9 kilo vuurwerk in beslag genomen. In overleg met justitie en de ouders zal worden besloten of de zaak kan worden afgedaan met een taak- of leerstraf bij bureau Halt.

