Oliebollengate in Dantumadiel in landelijk nieuws

zo 05 november 2023 11.28 uur

DAMWâLD - Dat er op Oudejaarsdag geen oliebollen mogen worden verkocht in Dantumadiel haalde zaterdagavond opnieuw het landelijke nieuws. Dit keer maakte Hart van Nederland (klik voor video) een reportage over de oliebollen-gate.

Omdat Oudejaarsdag op een zondag valt, willen de huidige coalitiepartijen (ChristenUnie, gemeentebelangen, SGP en Sociaal links) de zondagsrust in ere houden.

Niet aan gedacht

Eerder deze week liet Heerke Kooistra van de SGP deze site weten dat er helemaal niet bij stil was gestaan dat de laatste dag van het jaar wel eens op een zondag zou kunnen vallen. "Nee, op het moment van het maken van het coalitieakkoord is daar niet aangedacht."

Slechte titel

Kooistra vond de titel van het vorige bericht (klik hier) op WâldNet totaal geen recht doen aan de inhoud. "Het had naar buiten gebracht moeten worden dat de coalitie het niet toestaat om de reden dat het een gezamenlijke afspraak is die na de verkiezingen en bij de vorming van een coalitie is gemaakt."

Het komt niet vaak voor dat nu juist de zondag en de laatste dag van het jaar samenvallen. In de laatste 20 jaar was dat alleen in 2006 en 2017 het geval.

Afspraak = afspraak

De coalitiepartijen willen zich houden aan het destijds gemaakte akkoord. Een verse oliebol voor inwoners van Dantumadiel zit er daarom (nog) niet in.

Motie

Maandag valt definitief het besluit. Johan Jager van BVNL dient dan tijdens de raadsvergadering een motie in om alsnog een uitzondering te maken. Oppositiepartij CDA gaf eerder al aan niet moeilijk te doen als het gaat om een oliebollenkraam op deze oudejaarsdag en zondag.

De coalitiepartijen hebben echter de meerderheid en als zij voet bij stuk houden, dan verandert er niets.