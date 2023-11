Man en vrouw wisselen van auto na botsing op Trekweg

za 04 november 2023 21.45 uur

BUITENPOST - Een man en een vrouw hebben van auto gewisseld nadat er zaterdagavond een auto tegen een lantaarnpaal reed. Dat gebeurde langs de Trekweg (N910) bij Buitenpost.

Bij het ongeval raakte niemand gewond.

Bij aankomst van de politie was er een vrouw aanwezig die zei dat ze gereden had. Ook was er een getuige die een en ander had gezien. Al snel bleek dat de verhalen niet met elkaar overeen kwamen.

Mogelijk had de vrouw de auto omgewisseld met haar man, die op de carpoolplek in een andere auto in het donker stond te wachten.

Deze 41-jarige man uit de gemeente Noardeast-Fryslân is dezelfde avond door de politie aangehouden. De politie verdenkt hem ervan dat hij onder invloed heeft gereden met een ingevorderd rijbewijs.

De politie heeft de zaak in onderzoek. Bergingsbedrijf Boersma heeft de auto meegenomen.

FOTONIEUWS