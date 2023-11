Huis van de maand: Gerben van Manenstraat 73

DRACHTEN - Deze recent gebouwde, onderhoudsarme en energiezuinige woning is gesitueerd aan open vaarwater en beschikt over een ruime aanlegsteiger (ca. 9 meter achter het huis en ca. 11 meter aan de zijkant). Dit maakt het een ideale locatie voor de watersportliefhebber die comfortabel wonen wil combineren met het gemak van een eigen aanlegplaats voor de boot aan de Drachtstervaart.

De vrijstaande woning bevindt zich aan een rustig hofje op een ruime hoekkavel. De royale uitbouw, die in 2021 luxe en onderheid is gebouwd, is voorzien van drievoudige beglazing.

Het water en de aanlegsteiger aan de achterzijde van het perceel maken deel uit van het eigendom. Daarnaast beschikt de woning over een grote achtertuin en een ruime oprit met voldoende parkeergelegenheid. Door de ligging op de hoek is het perceel bij het water bovendien meer afgezonderd en privé dan andere aanlegplaatsen.

De woning is buitengewoon energiezuinig. Niet alleen de uitbouw, maar de gehele woning is voorzien van drievoudige beglazing. Daarnaast is de woning optimaal geïsoleerd, met uitgebreide dak-, muur- en vloerisolatie. Op de begane grond is er tevens vloerverwarming geïnstalleerd.

Wat onderhoud betreft, laat deze woning niets te wensen over. De woning is voorzien van kunststof kozijnen en de uitbouw heeft luxe, gepoedercoat aluminium. Verder zijn de windveren en goten ook vervaardigd van onderhoudsarm kunststof. De steigers zijn opgebouwd uit duurzaam en onderhoudsarm hardhout.

Begane grond: Hal/entree met meterkast, garderobenis en toiletruimte voorzien van wandcloset en fontein; sfeervolle, ruime L-vormige woonkamer met dubbele openslaande tuindeuren en open trap in de woonkamer; inbouwkeuken met veel inbouwapparatuur; bijkeuken met witgoedaansluitingen en nieuwe aangebouwde serre en een open keuken voorzien van diverse inbouwapparatuur. De serre is te bereiken via de woonkamer en is, net als de gehele begane grondvloer, voorzien van pvc- vloerbedekking.

1e etage: Overloop met stookruimte; 3 royale slaapkamers en een badkamer met inloopdouche, wastafel met wastafelmeubel en wandcloset.

Buiten: Rondom ligt de keurig aangelegde tuin met een ruime garageberging van ca. 22 m2, welke voorzien is van elektra. Ook de aanlegsteiger is te bereiken via de achtertuin. De voortuin is keurig bestraat met sierbestrating en voorzien van veel parkeergelegenheid. Tevens zijn er zonnepanelen geplaatst en is er een achterom aanwezig.

Het stadscentrum van Drachten is (bijna) om de hoek. Alle stadse voorzieningen als de schouwburg, het uitgebreide winkelcentrum met horeca, de vele supermarkten en het uitstekende openbaar vervoer zijn dus zeer gemakkelijk te bereiken. Ook is Drachten zeer centraal gelegen aan de snelwegen richting bijvoorbeeld Groningen, Heerenveen, maar ook bijvoorbeeld Amsterdam.

Altijd al uw boot bij huis willen parkeren en wonen in een onderhousarm en energiezuinig huis? De flexibele makelaars laten u graag alles zien bij deze woning aan de Gerben van Manenstraat 73 te Drachten!

