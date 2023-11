Trieste afloop: vermiste man uit SuwÃ¢ld gevonden

Trieste afloop: vermiste man uit Suwâld gevonden

za 04 november 2023 09.43 uur

SUWâLD - Zaterdagochtend werd groot alarm geslagen toen een 42-jarige man uit Suwâld vermist was geraakt. Hij was vrijdag rond 16.30 uur voor het laatst gezien en hij was vertrokken in zijn werkbus.

Via een Facebook-pagina werd opgeroepen om naar hem uit te kijken en ook de politie deed om 9.50 uur een Burgernet-actie om uit te kijken naar de werkbus van de man.

Rond het middaguur werd de werkbus in de omgeving van Hornhuizen aangetroffen. De vermiste man werd daar ook levenloos gevonden.

De politie heeft de omgeving ter plaatse afgezet en een onderzoek ingesteld. Er zou geen sprake zijn van een misdrijf.