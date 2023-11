Inkoper bestelt voor duizenden euro’s op naam van werkgever

vr 03 november 2023 13.55 uur

LEEUWARDEN - In een zeer omvangrijke verduisteringszaak eiste officier van justitie Berend Broerse tegen een 26-jarige inwoner van Oosterwolde vijftien maanden cel.

De Oosterwoldenaar had in iets meer dan een jaar tijd voor duizenden euro’s aan goederen op naam van zijn werkgever goederen verduisterd en voor zijn eigen financiële gewin doorverkocht.

Voor 450.000 euro verduisterd

Zelf schatte de verdachte dat hij zijn voormalige werkgever, een online webwinkel voor bouw- en klusmaterialen, voor zo’n 70.000 euro heeft benadeeld. Het bedrijf kwam met een aanzienlijk hogere schatting van het verduisterde bedrag: de verdachte zou voor meer dan 450.000 euro aan goederen – voornamelijk autoradio’s en coronatesten – op naam van zijn werkgever hebben besteld en voor zichzelf hebben doorverkocht.

Resultaten bleven achter

In een civiele procedure heeft de rechter onlangs het benadelingsbedrag vastgesteld op 458.000 euro. Dat bedrag moet de verdachte, als hij niet in hoger beroep gaat, terugbetalen aan zijn voormalige werkgever. De praktijken van de Oosterwoldenaar kwamen het aan het licht toen het bedrijf ontdekte dat de resultaten achterbleven.

Mensen ontslagen

De financiële positie was op een gegeven moment zo slecht dat er mensen moesten worden ontslagen. Uiteindelijk bleek dat de verdachte, die als inkoper een belangrijke functie had, de boel fleste. Hij kocht op naam van het bedrijf in, verkocht de spullen door en liet het geld op zijn eigen bankrekening storten. De rekening van de ingekochte spullen kwam bij het bedrijf terecht.

Ver onder de inkoopsprijs verkocht

De man handelde buiten het magazijn van de werkgever om: de bestelde goederen gingen rechtstreeks naar zijn 'klanten’. De Oosterwoldenaar had nadat hij was aangehouden een tijdlang alles ontkend, zowel bij de politie als in gesprekken met de reclassering. Op de zitting gaf hij alles toe. Hij zou geld nodig hebben gehad omdat hij na een knie-operatie in een revalidatietraject terechtkwam dat hij zelf moest betalen. Hij was naar zijn zeggen op het idee gekomen door een collega die zich ook bezighield met soortgelijke praktijken.

Uit schaamte niet bekend

Zijn bekennende houding op de zitting verklaarde hij door te zeggen dat hij de waarheid niet aan de reclassering durfde te vertellen omdat hij zich teveel schaamde. De Oosterwoldenaar had zijn werkgever niet alleen economische schade berokkend, stelde de officier. "Hij heeft ook het vertrouwen op een hele nare manier beschaamd". Op basis van de richtlijnen van het OM eiste de officier een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van vijftien maanden.

Maximale werkstraf

Advocaat Bob Tijkotte zag geen heil in een gevangenisstraf. "Verdachte wil maar één ding: heel veel geld verdienen om zijn schuld in te lossen. Hoe langer hij vastzit, hoe later hij de schade terug kan betalen, aldus de raadsman".

De rechtbank doet op 17 november uitspraak.