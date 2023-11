Warme toekomst voor Wijma Haarden op nieuwe locatie

do 02 november 2023 17.18 uur

DE WESTEREEN - Een showroom van maar liefst 300 vierkante meter met ruimte voor wel 80 kachels: Wijma Haarden is binnen eigen dorp (De Westereen) verhuisd naar een nieuwe locatie waar gewerkt kan worden aan een warme toekomst.

Harrie Nuveld en zoon Willem zijn blij met het nieuwe pand aan De Reidflechter 6: hier kunnen ze iedereen die geïnteresseerd is in een pelletkachel, houtkachel, speksteenkachel of airconditioning nóg beter van advies voorzien.

Openingsactie

Op 4 november geldt de volgende openingsactie: gratis installatie van uw haard of rookkanaal (alleen geldig op 4 november).

Wijma is van oudsher een familiebedrijf. Sinds 2017 is de onderneming van Harrie Nuveld. Met passie voor het vak voorziet hij – inmiddels samen met Willem - klanten uit de regio van een geschikte warmtebron. "Door de sterk gestegen gasprijzen is deze markt met 300% gegroeid. Het rendement van kachels is hoog: het is de investering meer dan waard."

Vader en zoon Nuveld merken dat het ook voor de markt interessant is dat ze nu groter behuisd zijn. "We hebben er twee topmerken bijgekregen", vertelt Harrie. "We verkopen nu ook speksteenkachels van het Finse merk Tulikivi en pelletkachels van het Italiaanse merk Ravelli. We hebben overigens een heel breed assortiment: voor ieder wat wils."

Advies en aanleg

De kracht van Wijma Haarden is de kennis van het team. "We nemen mensen helemaal mee in het traject. Als ze in de showroom zijn geweest, komen we kijken hoe de situatie thuis is, ook in verband met het rookkanaal. Wij verzorgen namelijk niet alleen het advies en de aankoop, maar ook de aanleg en installatie."

Daar hoort eveneens een gedegen uitleg bij. "Bij houtkachels doen we dat in de vorm van stookles bij de mensen thuis. Dat wordt enorm gewaardeerd. Bij pelletkachels is de keuze van de pellets heel belangrijk en speksteenkachels hebben een geheel eigen gebruiksaanwijzing." Wijma Haarden is dé specialist van Friesland waar het speksteenkachels betreft. "We hebben hierin een behoorlijke naam opgebouwd", bevestigt Harrie. "Deze kachels, van het merk Altech, geven een andere soort warmte af: heel gelijkmatig en zacht. Het voelt als een warme deken over je heen."

Stookavonden

De ruime showroom leent zich ook uitstekend voor het delen van kennis door de experts. "We gaan dan ook speciale stookavonden organiseren", vertelt Harrie. "We leggen uit wat hout stoken inhoudt en belangstellenden mogen zelf onder begeleiding het stoken ervaren. Uiteraard onder het genot van een hapje en drankje."

Dagbesteding

Het nieuwe pand biedt ook ruimte voor een ander plan. Willem zal op den duur steeds meer taken van zijn vader overnemen, zodat Harrie zich kan concentreren op het bieden van zorg, waarschijnlijk in de vorm van dagbesteding. "We willen hier eerst alles goed voor elkaar hebben, dan gaan we daarmee aan de slag", vertelt Harrie.

Positieve boost

Op zaterdag 4 november is de nieuwe locatie geopend. Begin volgend jaar volgt er nog een officieel moment. "We zijn blij dat we zover zijn. Dit pand geeft onszelf en ons bedrijf een positieve boost. Hier kunnen we dromen, plannen maken en nog meer mensen blij maken met een mooie kachel!"

Tapparfum

Willem heeft ook een eigen bedrijf in tapparfum. "Ik heb een dealership met Tapparfum Nederland en meer dan 90 soorten parfum in het assortiment, voor dames en heren. Mensen kunnen hier een flesje parfum kopen én het tappunt gebruiken om hun flesje te hervullen."

Link: www.wijmahaarden.nl