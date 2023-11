Wandelaar van achteren aangereden: 350 euro boete

do 02 november 2023 17.10 uur

LEEUWARDEN - Eind december vorig jaar werd bij een ongeval op de Nijtsjerksterwei bij Easternijtsjerk een voetganger van achteren aangereden door de auto van een 41-jarige inwoner van Ie.

De voetganger werd door de autospiegel geraakt en kwam met zijn hoofd op de voorruit van de auto terecht.

Voetganger niet gezien

De automobilist zei donderdag bij de kantonrechter dat hij de voetganger niet heeft gezien. De wandelaar droeg donkere kleding, maar liep wel aan de linkerkant van de weg. Na de aanrijding heeft de verdachte meteen een deken over de man gelegd en hij had hem zelfs zijn muts op het hoofd gedaan om te voorkomen dat de man door de kou bevangen zou worden.

Pakket speciaalbiertjes

Na het ongeval was hij naar het slachtoffer toegegaan met een bos bloemen en een pakket speciaalbiertjes. De verdachte, al 22 jaar beroepschauffeur, was vooral verontwaardigd dat hij van Justitie een boete van 450 euro thuisgestuurd kreeg. Daar was hij het duidelijk niet mee eens. "Dan heb je één keer zo’n dom dingetje en dan word je afgerekend met 450 euro. Je voelt je gewoon een crimineel", zei hij verontwaardigd.

Aanrijding voorkomen

In zijn werk op de weg ziet hij het talloze keren net goed gaan. Onlangs nog kon hij ternauwernood een aanrijding met een paar losgebroken paarden voorkomen. "Dan denk ik, waar is nu mijn 450 euro?", vulde de verdachte aan. Dat de wandelaar donker gekleed op een onverlichte weg was gaan lopen, noemde de officier van justitie "onverstandig".

Hersenschudding

Tegen de verdachte: "Maar u hebt wel gevaar veroorzaakt". Vlak voor de aanrijding had de man volgens de officier aan de radio gezeten. "Op een donkere, afgelegen weg moet u niet aan de radio zitten". Het slachtoffer liep een hersenschudding op. "Maar het had veel erger kunnen aflopen", stelde de officier. De officier hield er bij zijn eis rekening mee dat de verdachte "een oprechte verkeersdeelnemer" is en dat hij het slachtoffer heeft geholpen.

Geen verkeerscrimineel

In plaats van de aanvankelijk gevorderde strafbeschikking van 450 euro eiste de officier nu een boete van 350 euro. De kantonrechter vonniste conform de eis. De rechter drukte de verdachte nog maar eens op het hart dat hij hem niet als "een verkeerscrimineel" beschouwde. "Maar u hebt daar wel een verkeersfout gemaakt".