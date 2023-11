Prijsuitreiking van Vredesposterwedstrijd in Burgum

do 02 november 2023 15.20 uur

BURGUM - In de Molkfabryk aan de Burgumerdaam in Burgum is op 10 november tussen 15.00 uur en 16.00 uur een expositie te zien met de winnende posters van de Wereldvredesposter tekenwedstrijd.

Deze wedstrijd voor basisschoolkinderen uit groep 8 wordt wereldwijd georganiseerd door Lionsclubs vanuit de gedachte het begrip tussen de volken te verbeteren. Kinderen kunnen in hun tekeningen hun gevoelens voor vrede laten zien vanuit het thema "Durf te Dromen". De prijsuitreiking vindt daarna plaats voor genodigden.

Er zijn per school drie prijswinnaars, evenals per gemeente, per regio, land en uiteindelijk is er een prijswinnaar wereldwijd. De expositie is vrij en gratis toegankelijk.

De Wereldvredestekenwedstrijd heeft al een lange traditie. De wedstrijd is een jaarlijks initiatief van de Lionsorganisatie. De Lions zijn een wereldwijde serviceclub waarvan de leden vanuit hun eigen expertise evenementen organiseren die, zelf of de opbrengst ervan, bijdragen aan het versterken van

maatschappelijke verbinding.

Lionsclub de Wâlden in Burgum organiseert bijvoorbeeld de Midnightwalks, waarvan de opbrengst vorig jaar naar jonge mantelzorgers in de regio ging. Dit jaar wordt eind december de Tytsjerksteradiel zaalvoetbalcup weer georganiseerd in de Nije Westermar.

De Wereldvredesposter tekenwedstrijd wordt voor de derde keer in Tytsjerksteradiel georganiseerd door Lionsclub de Wâlden. Kinderen van de Paadwizer in Oentsjerk, de Triangel in Suwâld, ’t Partoer in Burgum, de Wrâldpoarte in Garyp en de Master Frankeskoale in Earnewald hebben meegedaan en prachtige postertekeningen ingeleverd.

De jury moest een heel moeilijke klus klaren. Maar dat is gelukt en op 10 november is de prijsuitreiking. Wethouder Caroline de Pee reikt samen met de Adriaan Groffen (algemeen directeur Het Achterland) en Linda de Haan (illustrator), de prijzen uit. Alle kinderen krijgen trouwens een prijsje welke wordt aangeboden door een sponsor.