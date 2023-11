Dantumadiel investeert zonder de belastingen te verhogen

wo 01 november 2023 12.32 uur

DAMWâLD - De begroting van Dantumadiel laat voor de komende jaren een positief saldo zien waarbij de algemene reserve voldoende op niveau is. Het saldo over 2024 bedraagt een kleine € 3,9 miljoen.

Wethouder Rommy Kempenaar, verantwoordelijk voor de financiën, kan de komende jaren samen met zijn college blijven bouwen aan een sterke en herkenbare gemeente, waar de belastingen in 2024 niet worden verhoogd. De gemeente reserveert extra geld voor armoedebestrijding, het MFC Feanwâlden, wegen en speeltuinen. En er is voldoende reserve om financiële tegenslagen op te kunnen vangen.

De samenwerking tussen gemeente, inwoners en ondernemers is een belangrijk punt voor raad en college. "Met een jonge, professionele en dynamische organisatie zal hier de komende jaren nog meer de nadruk op worden gelegd," legt Kempenaar uit. Het college heeft het verhogen van het niveau van de dienstverlening hoog in het vaandel staan. "We willen dat er voor alle inwoners een geschikt digitaal of fysiek kanaal is om contact te zoeken met de gemeente. We geven hen alle ruimte om actief mee te doen en met ideeën te komen."

Dantumadiel wil in 2024 verder investeren in de leefbaarheid van de dorpen via bijvoorbeeld MFC Feanwâlden en het Dorpenfonds. Het college ziet kansen om dat samen met inwoners en ondernemers op te pakken. Kempenaar: "Dan kunnen we zo goed mogelijk inspelen op de behoefte van onze inwoners en kunnen we hen sneller van dienst zijn."

De cijfers voor de komende jaren en de algemene reserve stemmen positief, maar het is nog onzeker welke inkomsten de gemeente in 2026 en 2027 vanuit het Rijk krijgt. Het demissionaire kabinet kondigde eerder aan de financieringssystematiek van gemeenten aan te willen passen. De exacte uitwerking daarvan is nog niet bekend en Kempenaar sluit ook zeker niet de ogen voor andere ontwikkelingen in de wereld die alles in een ander perspectief kunnen zetten: "We blijven zuinig en verstandig met onze financiën omgaan zoals de burger van ons mag verwachten."

De gemeenteraad vergadert 6 en 7 november 2023 over de begroting. Deze vergadering is bij te wonen in de raadszaal in Damwâld. Of te volgen via de website dantumadiel.bestuurlijkeinformatie.nl. Op deze website staat ook de concept-begroting.