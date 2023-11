Tips voor een heerlijke fietstocht door Friesland

di 31 oktober 2023 16.28 uur

LEEUWARDEN - Friesland is een prachtige provincie in Nederland en is niet voor niets ook onder fietsliefhebbers enorm populair. Naast de verschillende mooie natuurgebieden, kun je er ook tientallen kilometers fietsen door pittoreske dorpjes en kronkelende waterwegen. Omdat we ons ook kunnen voorstellen dat je als niet Fries wel wat tips kunt gebruiken, hebben wij een aantal leuke routes voor je, die je trip een stuk leuker maken. Uiteraard is de ultieme fietstocht de welbekende elfstedentocht, maar met 200 kilometer is dat misschien net iets te veel van het goede. Dus ben jij voornemens om naar Friesland te gaan om daar heerlijk te kunnen fietsen of ben je nog op zoek naar een locatie voor jullie volgende fietsvakantie, dan hebben wij een aantal tips voor je.

Fietsen rondom de Friese meren

Eén van de grootste trekpleisters van Friesland zijn de prachtige meren. Stap op je fiets en ontdek de schoonheid van de Friese meren, zoals het Sneekermeer, het Tjeukemeer en het Slotermeer. Geniet van het weidse uitzicht, ruik de frisse zeelucht en laat je verrassen door de vele watersportactiviteiten die hier plaatsvinden. Ga je lekker in de zomermaanden naar Friesland, dan is het ook verstandig om je zwembroek mee te nemen. Niet alleen kun je namelijk prachtig fietsen rondom deze meren, maar kun je er natuurlijk ook gewoon even een duik nemen als je wel toe bent aan wat verkoeling.

Fiets door verschillende dorpjes en steden

Friesland heeft tal van historische steden en dorpen die ideaal zijn om tijdens een fietstocht te kunnen bewonderen. Leeuwarden, de hoofdstad van Friesland, is een goede plek om je fietstocht te beginnen. De stad heeft een rijke geschiedenis en prachtige architectuur, waaronder het beroemde Oldehove gebouw. Andere historische steden zoals Bolsward, Franeker en Dokkum bieden eveneens interessante bezienswaardigheden en een gezellige sfeer. Fiets door de smalle straatjes waar je de oude gevels van veel huizen kunt zien. Ook is het aan te raden om bij een lokaal café even te stoppen voor een lekkere kop koffie en natuurlijk een echte Friese lekkernij. Dit is niet alleen ontzettend lekker, maar zorgt er ook voor dat je weer helemaal bent opgeladen voor de rest van de fietstocht.

Zorg voor een goede fiets

We hebben nu een aantal routes met je gedeeld, maar een fietstocht door Friesland zonder goede fiets gaat natuurlijk niet. Ben je nu op zoek naar een goede elektrische fiets, dan heb je een aantal mogelijkheden. Uiteraard kun je ervoor kiezen om er een te huren gedurende je vakantie, maar is het ook slim om eens te kijken of je er zelf een kunt aanschaffen. We kunnen je namelijk verzekeren dat je hier nog ontzettend veel plezier aan gaat beleven. Zo kun je bij Amslod je elektrische fiets eerst uitvoerig middels een vrijblijvende proefrit proberen, waarna je de fiets, mocht het nodig zijn, ook helemaal naar wens kunt laten aanpassen. Niet alleen zul je merken dat het tijdens je fietstocht een stuk fijner fietsen is, maar ook wanneer je bijvoorbeeld even snel naar de bakker, slager of supermarkt fietst voor wat boodschappen.