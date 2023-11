Bestuurder weer veroordeeld rijden onder invloed van speed en GHB

di 31 oktober 2023 13.35 uur

LEEUWARDEN - Dat hij onder invloed van amfetamine een auto had bestuurd, dat bestreed een inwoner van Noordwolde (38) niet op de zitting van de politierechter. Hij zei dat de amfetamine een medicijn is voor zijn ADHD. Het NFI dacht daar anders over.

Speed en GHB

De Noordwoldiger werd eind februari 2021 in Drachten staande gehouden. De man bleek onder invloed te zijn van speed (amfetamine) en GHB. Over de GHB deed hij niet moeilijk, hij erkende dat hij destijds verslaafd was. Die verslaving zou hij inmiddels overwonnen hebben, vertelde hij de politierechter.

Tien tabletten per dag

De speed was een ander verhaal: destijds verklaarde hij dat hij tien tabletten dexamfetamine slikte als medicijn voor zijn ADHD. Op de zitting stelde hij het aantal pillen zelfs naar boven bij naar 16 op een dag. Een rapport van het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) sprak niet tegen dat de medicatie invloed had op de uitslag van de bloedproef.

1200 microgram amfetamine

Alleen kon volgens het NFI zelfs bij een dagelijkse inname die de verdachte had genoemd nooit zo’n hoge score uit de bus komen. Bij de Noordwoldiger werd een hoeveelheid van 1200 microgram amfetamine vastgesteld. De maximum waarde om nog aan het verkeer te mogen deelnemen is 50 microgram.

'Gewoon’ speed gebruikt

De officier van justitie had uitgerekend dat zelfs bij het slikken van 16 pillen per dag hooguit een uitslag van 850 microgram mogelijk kon zijn. De officier kwam tot de conclusie dat de Noordwoldiger naast zijn medicatie ook nog \'gewoon’ speed moet hebben gebruikt. De hoeveelheid GHB die hij in zijn bloed had bedroeg 34 milligram per liter bloed. Van GHB is de maximaal toegestane waarde 10 microgram.

"Deze middelen versterken elkaar"

De Noordwoldiger is vaker betrapt op rijden onder invloed en rijden zonder geldig rijbewijs. Hij heeft zijn rijbewijs inmiddels teruggekregen van het CBR, maar hij moet zich elk jaar laten testen op het gebruik van drugs. De officier van justitie noemde het "heel kwalijk" dat de man weer onder invloed van drugs achter het stuur was gestapt. "Deze middelen versterken elkaar alleen maar", waarschuwde de officier.

"Stok achter de deur"

Zij hield er in haar eis rekening mee dat de zaak lang op de plank heeft gelegen en dat de verdachte afgekickt is van de GHB en dat hij momenteel druk bezig is zijn leven op de rit te krijgen. "Als waarschuwing en stok achter de deur" eiste de officier een geheel voorwaardelijke gevangenisstraf van drie weken en een voorwaardelijke rijontzegging van een jaar, met een proeftijd van twee jaar. De politierechter nam de eis in zijn geheel over.